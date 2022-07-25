«Локомотив» подтвердил повреждение крестообразной связки у Фассона. Восстановление может занять 7-9 месяцев

Футболист пропустит от 7 до 9 месяцев из-за травмы.

Московский клуб подтвердил, что 21-летний защитник Лукас Фассон повредил крестообразную связку по ходу первого тайма матча против «Ростова» (2:2).

«Комплексное обследование выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава.

В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция. В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы.

Ждем подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления», – сообщил главный врач московского клуба Игорь Калюжный.

Бразилец перешел в московскую команду в июне из «Атлетико Паранаэнсе».