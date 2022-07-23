«Краснодар» превосходил «Спартак» до удаления. Есть вопросы к Черникову: зачем делать отмашку? Неспортивное поведение». Сторожук про 1:4

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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о поражении от «Спартака» (1:4).

«До удаления превосходили соперника. Все проходило как и планировали. Но тяжело предвидеть такие ситуации. Даже пропущенный гол в первом тайме при игре в равных составах оставлял нам шансы на победу.

У меня вопросы к своему игроку. Зачем давать такой шанс? Нельзя так реагировать. Я понимаю, что он жесткий игрок. Но зачем делать отмашку? Неспортивное поведение.

Хочу извиниться за этот матч перед болельщиками. Будем работать, будем наигрывать связи. Ситуация непростая, каждый игрок очень важен для нас», – отметил Сторожук в эфире «Матч Премьер».

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