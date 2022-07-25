Дмитрий Аленичев: «Зениту» уже сейчас можно отдать медаль. Ни одна из команд не составит конкуренцию – нет шансов»

не видит конкурентов у «Зенита» в текущем сезоне Мир .

– Будет ли оказана хоть какая-то конкуренция в этом сезоне?

– Думаю, что нет. Ни одна из команд не составит конкуренцию.

«Зениту» можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают. Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Хотелось бы, конечно, ошибиться.

– Большое количество бразильцев не будет способствовать созданию отдельного клана внутри команды?

– Когда я играл в «Порту», у нас было 10 человек из Бразилии.

Тренер, работавший еще до Моуринью, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.

Затем пришел Моуриньо и мы выиграли все, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев.

Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу.

И, на мой взгляд, Сергей Богданович Семак прекрасно справляется с этой задачей, – заявил бывший футболист .