«Торпедо» обратится в ЭСК по итогам матча с «Динамо»: «Пенальти не было»

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о судействе в матче .

Во втором туре Мир РПЛ уступило со счетом 0:4.

– Очень обидно, что два лучших арбитра страны не справились с моментом на пенальти. Пенальти, конечно, не было: все это посмотрели, видели, у меня там 200 смс от всех есть.

Но не это ключевой момент. Хотя для молодой команды, которая только вышла в РПЛ, при счете 0:1 что-то сложилось бы по-другому.

– Будете ли обращаться в ЭСК?

– Да. Мы попросим ЭСК посмотреть этот пенальти, – сказал

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Второй гол «Динамо» забило с пенальти. Арбитр перед назначением 11-метрового обращался к ВАР. По мнению судьи, вратарь Егор Бабурин зацепил Федора Смолова и сбил его с ног.