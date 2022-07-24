«Юве» взял на работу лайнсмена Маджани. В 2012-м он отменил гол в ворота туринцев, а президент «Катании» назвал его болельщиком «бьянконери»

взял на работу бывшего арбитра Серии А.

Должность в клубе получил Лука Маджани. В прошлом он работал судьей в чемпионате Италии, выполняя роль лайнсмена в нескольких матчах. В «Юве» Лука будет заниматься вопросами, связанными с судейством – что именно входит в его обязанности, не отмечается.

Стоит отметить, что в 2012 году Маджани отменил гол в ворота «Ювентуса» в матче с «Катанией». Сначала он зафиксировал взятие ворот, но после возмущения со стороны скамейки «Юве» изменил свое решение.

После матча президент «Катании» Антонио Пульвиренти назвал Маджани болельщиком «Ювентуса». Пульвиренти сделал такой вывод на основе якобы странички арбитра в социальной сети. Но в Ассоциации арбитров Италии опровергли, что у Маджани есть там аккаунт.