Куртуа о 0:1 с «Барсой»: «Результат в предсезонке ни о чем не говорит. Помню, «Реал» проиграл «Атлетико» 3:7, а потом дважды их обыграл и взял Ла Лигу»

считает, что результаты предсезонных матчей не имеют серьезного значения.

Эту мысль он высказал после поражения от «Барселоны» (0:1) в товарищеском матче.

«Очевидно, из этой игры можно сделать не так много выводов. Кто-то тренируется уже две недели или даже больше, кто-то – одну. Важнее было почувствовать темп игры, начать с хорошей интенсивностью, которой нам не хватало. Мы хорошо сыграли для первого матча сезона. Единственный минус – мы не забили, а «Барсе» удался отличный гол. Мы попадали в перекладину, а после удара их игрока мяч зашел в верхний угол.

В концовке игра стала чуть более сумасшедшей, мне пришлось делать сэйвы – особенно после удара Дембеле. Когда я сделал это, он в шутку на меня разозлился. Я очень хорошо себя чувствую, я очень качественно работаю. Поэтому я и не поехал в сборную – чтобы хорошо восстановиться. Летом я отлично поработал. Счастлив, что в первом же матче смог качественно сыграть.

Результат в предсезонке не имеет значения. Помню, мы проиграли со счетом 3:7, а потом дважды их обыграли и взяли . Сейчас результаты почти ни о чем не говорят.

Конечно, мы предпочли бы победить здесь, на глазах у наших фанатов из США, но это первый матч предсезонки, нам нужно было почувствовать темп. Мы не любим поражения, но этот результат не нужно принимать слишком близко к сердцу», – сказал вратарь «Реала».