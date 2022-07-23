Педри: «Барса» – всегда один из главных фаворитов ЛЧ. Каждый сезон мы начинаем, желая выиграть все»

Педри считает, что «Барселона» поборется за победу в Лиге чемпионов в новом сезоне.
«Барса» каждый сезон начинает, желая выиграть все трофеи. Теперь, когда у нас есть такие новички, надежда еще сильнее.
Думаю, мы каждый сезон начинаем с намерением бороться за победу в Лиге чемпионов. Трансферы помогут нам в этом. Мы будем готовы к борьбе за этот трофей. «Барса» – всегда один из главных фаворитов Лиги чемпионов.
Всегда хочется сыграть в класико, мы каждую такую игру ждем с большим энтузиазмом. Здорово подойти к началу сезона в хорошем ритме. Победа в класико поможет нам», – сказал полузащитник «Барселоны».
Завтра, 24 июля, каталонский клуб проведет товарищеский матч с «Реалом» в рамках тура по США. Начало – в 06:00 по московскому времени.
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