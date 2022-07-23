Педри: «Барса» – всегда один из главных фаворитов ЛЧ. Каждый сезон мы начинаем, желая выиграть все»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА товарищеские матчи (клубы) Класико Педри Футбол

Педри считает, что «Барселона» поборется за победу в Лиге чемпионов в новом сезоне.

«Барса» каждый сезон начинает, желая выиграть все трофеи. Теперь, когда у нас есть такие новички, надежда еще сильнее.

Думаю, мы каждый сезон начинаем с намерением бороться за победу в Лиге чемпионов. Трансферы помогут нам в этом. Мы будем готовы к борьбе за этот трофей. «Барса» – всегда один из главных фаворитов Лиги чемпионов.

Всегда хочется сыграть в класико, мы каждую такую игру ждем с большим энтузиазмом. Здорово подойти к началу сезона в хорошем ритме. Победа в класико поможет нам», – сказал полузащитник «Барселоны».

Завтра, 24 июля, каталонский клуб проведет товарищеский матч с «Реалом» в рамках тура по США. Начало – в 06:00 по московскому времени.

Ребус для Хави: «Барса» купила Рафинью и не отпустила Дембеле – как их теперь разместить на поле одновременно?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные