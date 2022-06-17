Лапорта о том, что церемонии прощания с Месси не было: «Это расстраивает. Без него «Барса» не была бы такой, он дал нам все»

расстроен, что церемонии прощания с не было.

«Это расстраивает меня с того момента, как все это случилось. Я готов подписаться под любой инициативой, которая будет направлена на признание того, что дал нам Месси. Я буду руководить ими или пойду за тем, кто возьмет на себя их организацию.

Он дал нам все. Для меня Лео всегда будет в «Барсе». Обстоятельства заставили нас поступить так, но это не помешает церемонии чествования, которую мы рано или поздно проведем. Надеюсь, что это произойдет скоро. Хотелось бы отдать дань уважения этому игроку, который принес нам столько величия. Без него «Барса» последних 20 лет не была бы такой. Он был главным элементом той команды.

Меня расстраивает это. Пока мы не решим этот вопрос, я буду расстроен из-за этого. Мы должны решить это. В любом случае он получает признание в клубе за все, что он сделал», – сказал президент «Барселоны».