Александр Мостовой о соперниках «Зенита»: «Пока не вижу кого-то сильнее «Спартака», там все нормально. Абаскаля не беру – он никто и останется никем для меня»

Александр Мостовой считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в Мир .

Красно-белые сегодня разгромили «Краснодар» (4:1) во 2-м туре Мир РПЛ.

– Победа «Спартака» – ожидаемый результат. Разве что удивил счет, потому что я прогнозировал победу со счетом 2:1.

После поражения «Спартака» в Суперкубке России от я сказал, что с таким составом команда должна быть в тройке. Я большой разницы в уровне составов с Питером не вижу, но вижу разницу в классе, в мастерстве, в опыте и в тренере.

То, что я сегодня увидел: первые 15 минут за «Краснодаром», все бегут, потом «Спартак» понял, кто здесь хозяин, и сделал результат.

– пропустил шесть голов после двух туров. Не многовато для основного вратаря сборной России?

– Многовато, но вы посмотрите на состав . Когда Сафонов стоял в воротах и с ним играло по семь иностранцев хорошего уровня – это одно. А когда молодые ребята, то что вы хотите? В каких мячах он виноват? С тем же «Факелом» он еще раза три выручил.

Дело исключительно в уровне состава. Вы можете представить, что на поле остались бы те же воспитанники, если бы не уехали иностранцы? Конечно нет.

– Этот «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом»?

– По итогам двух туров я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть все нормально сейчас. Я не беру главного тренера Абаскаля. Потому что для меня он никто и останется никем.

– А если Абаскаль выиграет чемпионство со «Спартаком» по итогам сезона?

– Ну, будет здорово, порадуемся за . Но выше Абаскаля я никогда ставить не буду. Тут ситуация сложилась: нет ни еврокубков, ни сборной, ничего нет, – сказал бывший хавбек сборной России.