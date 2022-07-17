Калиду Кулибали: «Челси» впервые пришел за мной в 2016-м. Счастлив оказаться здесь, всегда мечтал об АПЛ»

поделился мыслями после перехода в «Челси» из «Наполи».

«Очень счастлив оказаться в «Челси». Это большой клуб для всего мира, а я всегда мечтал поиграть в Премьер-лиге.

Впервые «Челси» попытался подписать меня в 2016 году, но тогда не вышло. Когда они пришли с предложением сейчас, я согласился, потому что они действительно очень хотели видеть меня в своей команде.

Разговор с моими хорошими друзьями Эду [ ] и сделал выбор еще проще, так что я очень рад быть здесь.

Хочу поблагодарить фанатов – многих из них я увидел в Лондоне. И все были счастливы, что я здесь. Так что я хочу поблагодарить их. Надеюсь, сезон будет очень хорошим, и мы подарим фанатам приятные моменты», – сказал новичок , выступавший за «Наполи» с 2014 года.