Тальяфико перешел в «Лион». Зимой «Аякс» не отпустил его в «Барселону»

Защитник «Аякса» перешел в «Лион».

Амстердамский клуб продал 29-летнего аргентинца за четыре миллиона евро.

Тальяфико подписал контракт с «Лионом» до 2025 года.

Фото: ol.fr

В январе аргентинца хотела арендовать с правом выкупа за четыре миллиона евро, однако тогда не отпустил игрока.

Ранее сообщалось, что каталонцы сохраняют интерес к Тальяфико и могут пригласить его в случае срыва трансфера из .

Тальяфико выступал за «Аякс» с 2018 года. Его статистика – здесь.

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