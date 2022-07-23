Тальяфико перешел в «Лион». Зимой «Аякс» не отпустил его в «Барселону»

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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико перешел в «Лион».

Амстердамский клуб продал 29-летнего аргентинца за четыре миллиона евро.

Тальяфико подписал контракт с «Лионом» до 2025 года.

Фото: ol.fr

В январе аргентинца хотела арендовать «Барселона» с правом выкупа за четыре миллиона евро, однако тогда «Аякс» не отпустил игрока.

Ранее сообщалось, что каталонцы сохраняют интерес к Тальяфико и могут пригласить его в случае срыва трансфера Маркоса Алонсо из «Челси».

Тальяфико выступал за «Аякс» с 2018 года. Его статистика – здесь.

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