Тальяфико перешел в «Лион». Зимой «Аякс» не отпустил его в «Барселону»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико перешел в «Лион».
Амстердамский клуб продал 29-летнего аргентинца за четыре миллиона евро.
Тальяфико подписал контракт с «Лионом» до 2025 года.
Фото: ol.fr
В январе аргентинца хотела арендовать «Барселона» с правом выкупа за четыре миллиона евро, однако тогда «Аякс» не отпустил игрока.
Ранее сообщалось, что каталонцы сохраняют интерес к Тальяфико и могут пригласить его в случае срыва трансфера Маркоса Алонсо из «Челси».
Тальяфико выступал за «Аякс» с 2018 года. Его статистика – здесь.
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