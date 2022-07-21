Тальяфико перейдет в «Лион» за 4 млн евро. Зимой «Аякс» не отпустил его в «Барселону»

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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико продолжит карьеру во Франции.

Амстердамский клуб продаст 29-летнего футболиста в «Лион» за четыре миллиона евро.

В январе аргентинца хотела арендовать «Барселона» с правом выкупа за четыре миллиона евро, однако тогда «Аякс» не отпустил игрока.

Ранее в этом месяце сообщалось, что каталонцы сохраняют интерес к Тальяфико и могут пригласить его в случае срыва трансфера Маркоса Алонсо из «Челси».

Тальяфико выступает за «Аякс» с 2018 года. Его статистика – здесь.

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