Тальяфико перейдет в «Лион» за 4 млн евро. Зимой «Аякс» не отпустил его в «Барселону»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико продолжит карьеру во Франции.
Амстердамский клуб продаст 29-летнего футболиста в «Лион» за четыре миллиона евро.
В январе аргентинца хотела арендовать «Барселона» с правом выкупа за четыре миллиона евро, однако тогда «Аякс» не отпустил игрока.
Ранее в этом месяце сообщалось, что каталонцы сохраняют интерес к Тальяфико и могут пригласить его в случае срыва трансфера Маркоса Алонсо из «Челси».
Тальяфико выступает за «Аякс» с 2018 года. Его статистика – здесь.
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