Тальяфико перейдет в «Лион» за 4 млн евро. Зимой «Аякс» не отпустил его в «Барселону»

Защитник «Аякса» продолжит карьеру во Франции.

Амстердамский клуб продаст 29-летнего футболиста в за четыре миллиона евро.

В январе аргентинца хотела арендовать с правом выкупа за четыре миллиона евро, однако тогда не отпустил игрока.

Ранее в этом месяце сообщалось, что каталонцы сохраняют интерес к Тальяфико и могут пригласить его в случае срыва трансфера из .

Тальяфико выступает за «Аякс» с 2018 года. Его статистика – здесь.

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