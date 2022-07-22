«Барсе» интересен Пау Торрес. Он стал приоритетом в защиту, так как Кунде близок к «Челси»

«Барселоне» интересен защитник «Вильярреала» .

Как пишет Marca, в ситуации, когда близок к переходу из «Севильи» в , каталонский клуб вновь обратил внимание на 25-летнего защитника сборной Испании.

Ситуация вокруг Пау в «Вильярреале» изменилась по сравнению с прошлым летом. Победа в Лиге Европы, успешное выступление в Лиге чемпионов и дополнительные деньги, полученные клубом благодаря игре в этих турнирах, привели к тому, что ни «Вильярреал», ни Торрес не рассматривали возможность смены команды. «Тоттенхэм» давал за Пау 55 млн евро, но получил отказ.

Воспитанник хотел сыграть в Лиге чемпионов за клуб из города, в котором он родился. Тренерский штаб и руководство клуба были рады возможности сохранить игрока. Однако в следующем сезоне «Вильярреалу» предстоит сыграть в Лиге конференций, и это может повлиять на мнение Торреса.

Руководители «Барселоны» внимательно следят за ситуацией, сложившейся вокруг 25-летнего защитника. Хави прекрасно знаком с качествами Пау. Сейчас Торрес является предпочтительным кандидатом «Барсы» для усиления центра обороны. Решение о будущем будет принимать сам Пау.

В минувшем сезоне Торрес сыграл 46 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах и забил 6 голов. Его статистика доступна здесь.