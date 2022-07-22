Варела переходит из «Динамо» во «Фламенго». Осталось уладить детали (Себас Джованелли)

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Защитник Гильермо Варела станет игроком «Фламенго».

По информации журналиста ESPN Себаса Джованелли, уругваец покинет «Динамо» и перейдет во «Фламенго». Для закрытия сделки осталось уладить незначительные детали.

Отметим, что четыре дня назад Варела заявил о намерении остаться в «Динамо»:

– Ты остаешься в клубе?

– Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с «Динамо».

– Готов отыграть в этой команде весь сезон?

– Да, я готов! – сказал футболист «Спорт-Экспрессу».

Варела выступает за московский клуб с 2020 года. Игру 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Ростовом» (1:1) правый защитник отыграл полностью.

Статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.

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