Варела переходит из «Динамо» во «Фламенго». Осталось уладить детали (Себас Джованелли)

Защитник Гильермо Варела станет игроком «Фламенго».
По информации журналиста ESPN Себаса Джованелли, уругваец покинет «Динамо» и перейдет во «Фламенго». Для закрытия сделки осталось уладить незначительные детали.
Отметим, что четыре дня назад Варела заявил о намерении остаться в «Динамо»:
– Ты остаешься в клубе?
– Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с «Динамо».
– Готов отыграть в этой команде весь сезон?
– Да, я готов! – сказал футболист «Спорт-Экспрессу».
Варела выступает за московский клуб с 2020 года. Игру 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Ростовом» (1:1) правый защитник отыграл полностью.
Статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.