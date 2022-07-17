На Дибалу претендуют только «Наполи» и «Рома». Экс-форвард «Юве» хочет получать 6-7 млн евро, римляне дают меньше

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У бывшего форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы есть два варианта продолжения карьеры.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, на аргентинца претендуют только «Наполи» и «Рома». На данный момент признаков интереса со стороны других клубов нет.

Вероятно, скоро Дибала примет решение о том, где продолжит карьеру. Пауло не хочет оттягивать момент перехода в новый клуб.

Римляне не собираются участвовать в аукционе за Дибалу, поэтому сделали ему предложение, которое ниже его требований. Дибала хотел бы получать 6-7 млн евро в год, «Рома» предложила ему 4,5 млн и бонусы. 

Предложение «Наполи» соответствует требованиям игрока. Скоро Пауло выберет между этими двумя клубами.

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