Мостовой о 1-м пенальти в матче с «Крыльями»: «Перед игрой есть список, кто бьет – я и Кузяев. Сыграли в «камень, ножницы, бумага», я выиграл»

рассказал, почему именно он пробил первый пенальти в матче с «Крыльями Советов».

В игре 2-го тура Мир одержал победу над самарской командой со счетом 3:0. На 5-й минуте голкипер самарцев Иван Ломаев отбил удар Мостового с точки, но хавбек «Зенита» сам добил мяч в сетку.

На 12-й минуте реализовал второй пенальти.

– Андрей, поздравляем вас с победой, с великолепным дублем. Как ощущения?

– Приятно! Все хорошо. Первые голы в новом сезоне – это очень важно. Первым блин комом получился с «Химками». Исправились на домашнем стадионе перед своими болельщиками.

– Показалось или за право исполнить первый пенальти получилась ожесточенная борьба?

– Не ожесточенная, конечно, перед игрой есть список, кто бьет – я и Далер. Он увидел и уверенно пошел за мячом, но я тоже хотел очень пробить. Самое верное решение было – сыграть в «камень, ножницы, бумага». Я выиграл. Ударил не очень хорошо, но хорошо, что добил.

– Расскажите про второй свой гол. Он получился очень элегантным, красивым. Как все это выглядело от первого лица?

– Командные взаимодействия, хорошо все подстроились друг под друга. Клаудиньо пять раз меня попросил сказать: «Спасибо за пас», так что – спасибо, Клаудиньо! Чуть выждал, увидел угол и пробил.

– Мы, как и все болельщики «Зенита», очень уважаем Вильмара Барриоса – он всегда выкладывается на сто процентов. Но, когда человек забивает два мяча и не получает приз лучшему – что он чувствует?

– Да, немного обидно. Не знаю, кто там был экспертом, но надо запомнить (улыбается). На самом деле заметил: у меня три дубля было – «Спартаку», «КАМАЗу» и сегодня – и ни разу не получил приз лучшему игроку матча, – сказал Мостовой.