Осинькин о 0:3 с «Зенитом»: «Футбола не было со стороны «Крыльев». Счет мог быть неприличным. Судейство нормальное, после 2:0 все хорошо судят»

дал комментарий после поражения от «Зенита» (0:3) в матче Мир .

– Футбола с нашей стороны не было. Не успев начать матч, уже проигрывали 0:2. Первый гол – немного случайная, но игра рукой. Второй – Якуба уже получил травму, планировали замену, у него не хватило концентрации, ничего опасного в этой ситуации не было.

«Зенит» был предельно мотивирован после потери очков в Химках, нам было очень сложно, не смогли оказать давление.

– Как при 0:3 настраивать команду?

– У нас есть определенное уважение к «Зениту», это лидер нашего футбола. Надо было внимательно сыграть в обороне, потому что счет мог быть неприличным. Детали в настрое, в тактическом плане надо было внести. Иногда говорили громко.

– Каким был план на игру?

– Мы не могли играть в открытый футбол. Понимали, что «Зенит» будет максимально настроен. Хотели играть с контратаками. Мы не планировали отдавать мяч полностью, но понимали, что они будут большую часть матча доминировать. Голы все спутали. Мы не играли в футбол, в который планировали.

– Какой диагноз у Пиняева?

– Уже достаточно было медицинских данных. То, что было от клуба – то, что мы знаем. Будет еще более глубокое обследование через несколько дней. С этой болезнью иногда люди очень быстро восстанавливаются, наши врачи делали подборку. Иногда – другие сроки. Сложно говорить на эту тему.

– Почему выбрали вариант с Коваленко слева? Насколько ему там комфортно?

– В этой позиции обычно играли быстрые крайние нападающие, атакующие пространство за спиной. Коваленко – другой, ему важно быть на мяче, открываться под стенку. Акцентировали, чтобы он играл на сильных качеств.

Он уже играл на этой позиции, только не у нас. Как бы все было, если бы мы дольше были в игре, мы не знаем. Было пару обрезов, но он сыграл хороший матч. Ко многим претензий больше, чем к нему.

– Как оцените судейство?

– Повнимательнее надо посмотреть, но думаю, у меня не будет вопросов по пенальти. В перерыве попался момент с игрой рукой. Второй пенальти пока не смотрел. Похоже, они были. Немножко случайные, но они были. Да нормальное было судейство, после 2:0 все хорошо судят, – сказал тренер .

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