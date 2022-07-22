Зинченко попрощался с «Ман Сити»: «Навсегда в моем сердце 💙»

Александр Зинченко попрощался с .

Защитник, который вскоре перейдет в «Арсенал», выложил видео с нарезкой моментов, связанных с его игрой за манчестерский клуб. «Навсегда в моем сердце 💙», – написал футболист.

«Это было отличное путешествие. Я присоединился к семье, будучи очень юным. И вы сразу поверили в меня. Ну почти сразу. Мы вместе писали нашу историю. Мы выигрывали трофеи, становились сильнее после поражений. Мы никогда не искали легких побед, и мы умели праздновать их красиво.

Вы поддерживали меня в самый сложный период моей жизни, и вы навсегда стали частичкой моего сердца. Спасибо вам всем, «Манчестер Сити». С любовью, !» – сказал украинец в видеообращении.