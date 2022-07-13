Безбородов о полиграфе: «Молодой судья не захочет тратить 15 лет, чтобы после заваленной проверки работать таксистом»

Теги премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов детектор лжи Футбол

Арбитр РПЛ Владислав Безбородов объяснил, почему негативно относится к проверкам на полиграфе. 

– Как вы относитесь к полиграфу?

– Самый главный минус полиграфа – судейство становится непривлекательной профессией. Это имиджевый и репутационный удар.

Чтобы молодому арбитру выдержать сложную дорогу от городской лиги до РПЛ, ему нужно быть уверенным в том, что он реализуется и посвятит себя на протяжении долгих лет профессии, которая прокормит его семью.

Ты можешь потратить 10 лет на путь к РПЛ, отсудить два матча и вдруг закончить из-за полиграфа. Да, можно найти новую работу, но те 10 лет никто не вернет. Вырастить арбитра РПЛ – долгий и серьезный процесс.

А такие решения, как полиграф, могут просто испугать людей. Молодой судья просто не захочет тратить 10-15 лет жизни, чтобы после заваленного полиграфа идти работать таксистом, – сказал Безбородов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные