Безбородов о полиграфе: «Молодой судья не захочет тратить 15 лет, чтобы после заваленной проверки работать таксистом»

Арбитр РПЛ Владислав Безбородов объяснил, почему негативно относится к проверкам на полиграфе.

– Как вы относитесь к полиграфу?

– Самый главный минус полиграфа – судейство становится непривлекательной профессией. Это имиджевый и репутационный удар.

Чтобы молодому арбитру выдержать сложную дорогу от городской лиги до РПЛ, ему нужно быть уверенным в том, что он реализуется и посвятит себя на протяжении долгих лет профессии, которая прокормит его семью.

Ты можешь потратить 10 лет на путь к РПЛ, отсудить два матча и вдруг закончить из-за полиграфа. Да, можно найти новую работу, но те 10 лет никто не вернет. Вырастить арбитра РПЛ – долгий и серьезный процесс.

А такие решения, как полиграф, могут просто испугать людей. Молодой судья просто не захочет тратить 10-15 лет жизни, чтобы после заваленного полиграфа идти работать таксистом, – сказал Безбородов.