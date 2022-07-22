Баннеры Лапорты перед класико: «Мы – «Барса», но не беспокойтесь, «Реал». Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе»

разместила в Лас-Вегасе баннер, обращенный к «Реалу».

Главным лицом кампании стал президент «Барселоны» .

На стене отеля, в котором каталонский клуб поселился в Лас-Вегасе, на мультимедийном табло размещено фото Лапорты. Оно сопровождается надписью: «Мы – «Барса», но не беспокойтесь, «сливочные». Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе».

Отметим, что аналогичные баннеры с изображением Лапорты уже появлялись ранее. В ходе предвыборной кампании он появился у стадиона «Реала» в .

В Лас-Вегасе пройдет товарищеский матч между «Реалом» и «Барселоной». Он состоится 24 июля.

Фото: twitter.com/relevo