Грилиш о ночных клубах: «Другим не достается так, как мне, пришлось привыкнуть. Когда сезон завершился, люди не хотят видеть, как ты тренируешься»

ответил на критику, связанную с тем, что он часто ходит в ночные клубы.

«Я много кого видел на Ибице и в Вегасе, но им и близко не досталось столько, сколько мне. Пришлось к этому привыкнуть.

Я знал, что этого станет больше в моей жизни, если я перейду в один из крупнейших клубов мира и лучший клуб в Англии. Остальные – Эрлинг [Холанд], Кэлвин [Филлипс] – тоже столкнутся с этим, я думаю. Это неотъемлемая часть игры за большой клуб.

Конечно, я получаю удовольствие. Я поехал на Ибицу после победы в , а в Вегас – после игр сборной Англии. Кроме того, я путешествовал со своей девушкой, упорно работал и пытался вернуться к тренировкам.

Я получал много замечаний от парней за то, что выкладываю в инстаграм слишком много фотографий с тренировок. Но когда я что-то делаю – хожу на вечеринки или куда-то еще – то это вызовет больший интерес, чем что-то еще.

Когда сезон завершился, люди не особо хотят видеть, как ты тренируешься. Им хочется увидеть другое – какие-то спорные вещи. Но нужно продолжать улыбаться, не так ли?» – сказал полузащитник .

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