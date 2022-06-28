Фоден поссорился с возлюбленной на пляже на Корфу. Девушка пользовалась телефоном игрока, когда он плавал

поссорился со своей возлюбленной во время отпуска.

В сети появилось видео, на котором видно, как Ребекка Кук, мать двоих детей Фодена, кричит на него: «Ты думаешь, я тупица?» Конфликт произошел на пляже на Корфу на глазах у других отдыхающих.

Сообщается, что Кук пользовалась телефоном игрока, когда он плавал в море.

Паре пришлось покинуть пляж в сопровождении охраны. По словам очевидца, Ребекка сказала игроку : «Мы не можем никуда с тобой ездить, потому что это всегда происходит».

Отдыхающий добавил: «Я думаю, что это было связано с другими женщинами. Похоже, он отказывался фотографироваться, но когда к нему подходили женщины, все было по-другому.

Это была ссора между футболистом и его девушкой. Она кричала и кричала. Они были здесь всего один день. Все началось там, на пляже. Ситуация была действительно агрессивной и напряженной.

Потом они подошли к бару, и она кричала на него. Обычно здесь такого не происходит».

Другой очевидец утверждал, что слышал, как мать Фодена Клэр сказала, что она «сыта по горло этой драмой».