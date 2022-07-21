Оливер Кан: «Бавария» – клуб с традициями, мы не можем привлекать инвесторов. Конкуренты в АПЛ и Ла Лиге растут»

высказался о финансовом положении «Баварии» после кризиса, связанного с пандемией.

«Во время пандемии ни один европейский клуб не знал, как жить дальше. Теперь ситуация изменилась – все более спланировано. Мы можем строить планы на будущее, а фанаты вернулись на стадионы. Теперь у нас снова нормальная жизнь, но мы крайне осторожно вели себя во время пандемии.

Очень горжусь, что мы были прибыльным предприятием во время пандемии, ведь мы были очень осторожны. Теперь все изменилось, а конкуренция усиливается. Наши конкуренты в и растут. Многие клубы вели себя осторожно во время пандемии.

В последние два-три года трансферный рынок был очень слабым. Сейчас все поменялось. Теперь можно планировать дела, вы видите трансферы за 80-100 млн евро.

– клуб с традициями. У нас нет возможности привлекать инвесторов. Если сравнить Премьер-лигу с Бундеслигой, то можно увидеть огромную разницу в условиях телевизионных контрактов. У них есть возможность привлекать инвесторов, но здесь, в Германии, это невозможно.

Конкурентная среда – это очень сложно для такого традиционного клуба, как мы. Но мы сражаемся, и мы сможем находиться среди лучших клубов Европы», – сказал генеральный директор «Баварии».

«Бавария» потратила больше всех на трансферы этим летом – 120,5 млн евро, «Ман Сити» – 2-й, «Барса» – 3-я (Bild)