«Издевательство! У меня 4 ребенка». Таксист проехал 120 км, чтобы вернуть Нойеру кошелек с 800 евро и картами – вратарь прислал джерси «Баварии» в благодарность

Таксист вернул вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру кошелек, забытый в машине.

Несколько недель назад, в воскресенье, таксист Хазир С. вез Нойера с другом с мюнхенской Одеонсплац в дом в районе Леэль.

«Я сразу же узнал Нойера, но не стал обращаться к нему», – сказал водитель в интервью Bild.

В конце смены таксист, убираясь в машине, обнаружил кошелек Нойера. «На удостоверении личности были имя и адрес Нойера», – рассказал водитель. Кроме того, в кошельке были 800 евро наличными, а также карточки Visa и Mastercard.

Затем Хазир С. поехал в город Тегернзе, чтобы передать найденный кошелек менеджеру Нойера.

Две недели спустя водитель по почте получил футболку «Баварии» без каких-либо комментариев. Хазир был очень разочарован, так как, чтобы вернуть кошелек, ему пришлось проехать минимум 120 километров.

«Это просто издевательство! У меня четыре ребенка. С футболкой я ничего сделать не могу», – сказал таксист.

По закону человек, нашедший вещь стоимостью 500 евро, имеет право на 5% от ее цены. За оставшуюся часть суммы нашедший может получить 3%. Таким образом, 5% от 500 евро – это 25 евро. От оставшейся суммы в 300 евро Хазир мог бы получить еще 3% - 9 евро. В сумме водитель мог бы получить 34 евро, что значительно ниже стоимости футболки «Баварии». Обычно они стоят более 100 евро.

Однако, как пишет Bild, основной проблемой является то, что водитель проехал 120 километров, чтобы вернуть кошелек. Эта поездка обошлась таксисту в 400 евро.