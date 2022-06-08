Ханси Флик: «Нойер – лучший вратарь мира. Мировой уровень»

назвал лучшим вратарем мира после матча Германии с Англией (1:1).

«Мы играли против – это настоящая футбольная нация, а АПЛ – лучшая лига мира. Поэтому я и горжусь командой. Мы давили на соперника и заставили его играть забросами. Но мы не реализовали свои моменты – над этим нужно поработать.

Мне кажется, важно верить в своих футболистов. У нас есть игроки, которых можно развивать. Сильные футболисты на позиции центрфорварда у нас тоже есть. Мы хотим, чтобы каждый играл чуть лучше. Тогда мы сможем показать еще более высокий уровень в Катаре.

Эти четыре матча дают возможность проверить наш уровень. Многое в футболе и жизни может быстро измениться. У нас команда хорошего уровня. Я доволен уровнем игры. Важно, что игроки, вышедшие на замену, показали, что способны помочь команде. Они это продемонстрировали.

Мануэль Нойер – вратарь мирового уровня. Это лучший голкипер мира, по моему мнению. Я считаю, что мы провели отличный матч, но, к сожалению, не получили за это вознаграждение. Возможно, мы могли забить еще один гол, но Ману тоже сделал несколько сэйвов», – сказал тренер сборной .