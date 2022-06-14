Нойер вышел на 6-е место по матчам за сборную Германии, догнав Лама. До рекорда Маттеуса – 37 игр

Мануэль Нойер проводит 113-й матч за сборную Германии.
Вратарь немецкой команды вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Италии (1:0, первый тайм). Голкипер делит с Филиппом Ламом 6-е место в списке игроков, которые провели наибольшее количество матчей за национальную команду Германии.
Больше всех матчей за немецкую сборную провел Лотар Маттеус – 150. Мирослав Клозе сыграл за национальную команду 137 раз, Лукас Подольски – 130, Бастиан Швайнштайгер – 121, а Томас Мюллер проводит 116-ю игру за сборную.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.