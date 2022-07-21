Итальянский журналист о Хвиче: «Наполи» возлагает на него большие надежды – и Квара сразу стал забивать красивые голы»

Журналист La Gazzetta dello Sport поделился впечатлениями от игры .

Этим летом экс-хавбек «Рубина» перешел в .

— Про него столько писали накануне приезда, что тут стоял большой ажиотаж. Приняли новичка очень тепло. На него возлагаются большие надежды, особенно с учетом того, что «Наполи» потерял несколько ключевых звездных футболистов.

Все с нетерпением ждали появления Хвичи на тренировках и в товарищеских матчах. И Квара сразу стал забивать красивые голы — что в двусторонках, что в контрольных встречах.

То, что в «Наполи» едет мастер, знал и раньше. Меня приятно удивило другое: этот молодой человек очень ответственно подходит к работе. Видно, что Хвича максимально сконцентрирован и заряжен на тренировочный процесс.

Пока не замечал у него ноток расслабленности, свойственных на занятиях многим подающим надежды игрокам. Видно, что Квара предельно мотивирован и хочет доказать, что помимо таланта не обделен работоспособностью и дисциплиной.

Чувствуется, что грузин хочет поскорее вписаться в коллектив: впитывает новые упражнения, пытается как можно быстрее найти общий язык с тренерским штабом и партнерами. Пока, насколько понимаю, Хвича общается на английском, но если захочет, то выучит разговорный итальянский.

— Мне очень понравился гол, который Квара в воскресенье забил в ворота «Перуджи» после стенки с Осимхеном. В Италии сразу заговорили о рождении новой ударной связки.

— Мяч и правда получился красивым: Хвича здорово обыгрался с Осимхеном и нанес хлесткий удар. В Неаполе, безусловно, хотят верить, что их сочетание станет так же работать и в официальных матчах.

Еще отмечу вот что: тот гол Квары показателен на фоне тренировок — я не так часто видел футболистов, которые так часто попадают в створ. Не буду называть фамилий, но нередко вижу ребят, именно на занятиях чередующих фантастические по точности удары с выстрелами в небеса. Так вот Хвича пока демонстрирует удивительную стабильность: мяч летит либо в ворота, либо проходит совсем рядом со штангой или перекладиной. Это весьма ценное качество, – сказал Маурицио Ничита.