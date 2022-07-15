«Прозвище Кварадона мне нравится. Хочу показать, на что я способен». Кварацхелия о переходе в «Наполи»

поделился впечатлениями от перехода в «Наполи».

О переходе в «Наполи»

«Игра за «Наполи» – отличный стимул, это прекрасная команда. Я здесь не для того, чтобы заменить Инсинье, который является отличным футболистом, но я пришел сюда, чтобы показать, на что я способен.

Когда поступило предложение от «Наполи», я не стал особо об этом думать, сразу сказал «да». И я думаю, что принял правильное решение: я здесь уже неделю, и ощущения хорошие.

Мой любимый номер – седьмой, но он занят, поэтому я выбрал 77-й.

Здесь играл , будет сложно впечатлить болельщиков, но я постараюсь выложиться на полную. Мне нравится прозвище Кварадона».

О том, кто из футболистов его вдохновляет

«Мне очень нравится . Левый вингер – моя любимая роль, но я играю там, где хочет тренер», – сказал бывший игрок «Рубина».

Не мог оставаться в России, был контракт с «Юве», «Рубин» получит от «Наполи» чуть-чуть. Детали отъезда Хвичи