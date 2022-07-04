«Марсель» назначил экс-тренера «Вероны» Тудора вместо Сампаоли

Новым главным тренером «Марселя» стал .

44-летний хорват сменил во французском клубе и подписал контракт на два года.

«Марсель» занял 2-е место в Лиге 1 в сезоне-2021/22 и вышел в Лигу чемпионов.

под руководством Тудора финишировала 9-й в минувшем сезоне Серии А. В конце мая тренер и клуб расторгли контракт по взаимному согласию.

Тудор также известен по работе с «Удинезе» и «Галатасараем». В позапрошлом сезоне он входил в тренерский штаб «Ювентуса», ассистируя Андреа Пирло.

Фото: om.fr

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