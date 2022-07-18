Марсело предложили подписать «Лиону», но клуб отказался. Экс-игрока «Реала» хочет «Марсель»

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Бывший защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как утверждает Foot Mercato, заключить контракт с бразильцем предложили «Лиону». Однако «Олимпик» не стал делать предложение из-за того, что его не устраивают финансовые запросы футболиста. «Лион» предпочел бы купить у «Вильярреала» Первиса Эступиньяна.

Как передает Sport Mediaset со ссылкой на RMC Sport, в трансфере Марсело заинтересован главный тренер «Марселя» Игор Тудор. Клуб занимается проработкой возможной сделки.

34-летний защитник покинул «Реал» в связи с окончанием срока действия контракта. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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