Марсело предложили подписать «Лиону», но клуб отказался. Экс-игрока «Реала» хочет «Марсель»

Бывший защитник «Реала» может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как утверждает Foot Mercato, заключить контракт с бразильцем предложили «Лиону». Однако «Олимпик» не стал делать предложение из-за того, что его не устраивают финансовые запросы футболиста. предпочел бы купить у «Вильярреала» .

Как передает Sport Mediaset со ссылкой на RMC Sport, в трансфере Марсело заинтересован главный тренер «Марселя» . Клуб занимается проработкой возможной сделки.

34-летний защитник покинул в связи с окончанием срока действия контракта. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.