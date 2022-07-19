Лапорта о Левандовском: «Пулемет, который гарантирует голы – такой нужен каждому топ-клубу. Мечтаю, чтобы «Барса» снова стала ориентиром для мира»

Президент «Барселоны» высказался о трансферной кампании клуба.

заявил, какие цели ставит перед «Барсой», комментируя трансфер нападающего Роберта Левандовского из «Баварии».

«Я мечтаю, чтобы «Барса» снова стала ориентиром для всего мира. Мы работаем над этим. Если наше финансовое положение не улучшится, то будет сложно. Постепенно мы добиваемся этого, но теперь нужно работать еще усерднее. Футбол не ждет. Мы должны сделать это сейчас. С Дембеле, Рафиньей, Левандовски, Кессиэ, Обамеянгом, Ферраном... Думаю, Матеу Алемани и Йорди Кройфф хорошо работают.

«Барсе», как и любому топ-клубу, нужен острый нападающий, который забивает. Роберт – это пулемет. Он несколько раз получал «Золотую бутсу». Он гарантирует голы, а каждому топ-клубу нужен нападающий, который гарантирует голы. С ним, Ансу, Обамеянгом у нас есть гарантия голов.

В наши дни карьеры стали длиннее. Кроме того, его жена – нутриционист. Хорошо, когда есть женщина, которая заботится о тебе», – сказал Лапорта.