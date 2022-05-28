Шмурнов о словах Линекера про финал ЛЧ: «Нельзя быть таким тупым. Во Франции длинные выходные, народ, суббота, разгонять людей из-за автобуса игроков не принято»

вступился за организаторов финала ЛЧ после слов .

Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» в Лиге чемпионов задерживается более чем на полчаса из-за очередей у стадиона «Стад де Франс».

«Нельзя быть таким тупым, мистер Линекер… Какая «ужасная организация», какая «опасная ситуация»?!

Автобус попал в пробку. Во Франции длинные выходные, народ, суббота, трафик. На Лиге чемпионов свет клином не сошелся. Разгонять людей из-за автобуса футболистов не принято», – написал бывший комментатор «Матч ТВ».

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