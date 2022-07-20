Хави вылетел в США и сможет руководить «Барселоной» в матче с «Реалом»

Теги Барселона Хави Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Футбол

Хави в скором времени присоединится к «Барселоне» в США.

Главный тренер каталонский команды не смог сразу отправиться с ней в турне, так как не получил визу.

Без Хави сине-гранатовые обыграли «Интер Майами» со счетом 6:0.

Сейчас тренер решил все проблемы с визой и вылетел в США. Он сможет руководить «Барсой» в матче с «Реалом», который пройдет рано утром 24 июля.

Сообщалось, что Хави отказали во въезде в США, так как он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные