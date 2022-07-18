Левандовски прошел медосмотр в «Барселоне». Презентация – в Майами во вторник

Стало известно, когда форвард будет представлен как игрок «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, изначально планировалось, что об этом объявят в понедельник, однако презентацию пришлось перенести на сутки.

Поляк вчера поздним вечером прибыл в Майами, где каталонцы готовятся к новому сезону, и сегодня прошел медицинское обследование.

Клуб хотел подписать с ним контракт после того, как будет проведен осмотр, и все необходимые процедуры вынудили сместить презентацию на другой день.

Сообщалось, что за своего лучшего бомбардира получит 45+5 млн евро.