Левандовски прошел медосмотр в «Барселоне». Презентация – в Майами во вторник

Стало известно, когда форвард Роберт Левандовски будет представлен как игрок «Барселоны».
По информации Mundo Deportivo, изначально планировалось, что об этом объявят в понедельник, однако презентацию пришлось перенести на сутки.
Поляк вчера поздним вечером прибыл в Майами, где каталонцы готовятся к новому сезону, и сегодня прошел медицинское обследование.
Клуб хотел подписать с ним контракт после того, как будет проведен осмотр, и все необходимые процедуры вынудили сместить презентацию на другой день.
Сообщалось, что за своего лучшего бомбардира «Бавария» получит 45+5 млн евро.