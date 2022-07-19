Футболист «Реала» Родриго подписал в свое окружение бразильского ментального коуча

Футболист сотрудничает с ментальным коучем.

21-летний подписал в свое окружение бразильского тренера по психологии Джоэла Жоту.

Специалист ранее сотрудничал с футболистом Жилберто Силвой, а также координировал работу института Неймара в Бразилии, который помогает детям из бедных семей.

«Мне о Родриго рассказал его тренер по мини-футболу, который был моим учеником. Затем я начал следить за ним, потому что он становился все известнее. В 2021 году мы встретились лично.

Эрик (отец Родриго) и он видели мои видео. Они знали, что я из Сантоса. Они посчитали, что нужно сосредоточиться на любой детали, которую можно улучшить, поэтому работать вместе – это хорошая идея», – сказал тренер по психологии.