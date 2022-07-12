«Реал» и Родриго продлили контракт до 2028 года. Зарплата выросла, отступные – 1 млрд евро (Marca)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Родриго Гоэс Футбол

Вингер Родриго Гоэс заключил новый контракт с «Реалом».

По информации Marca, стороны уже подписали новое соглашение, рассчитанное до 2028 года. Однако пока нет решения, когда об этом следует объявить. Мероприятие может быть отложено на недели.

Как сообщалось ранее, зарплата 21-летнего игрока вырастет с 4 до 7 млн евро в год после уплаты налогов. Новый договор предусматривает отступные в размере 1 млрд евро.

В минувшем сезоне бразилец забил 9 мячей и отдал 9 результативных передач в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах. Подробно его показатели можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные