Бабаев о трансферах ЦСКА: «Надеемся, скоро сможем порадовать болельщиков новостями. Есть очень серьезные позитивные моменты»

Генеральный директор ЦСКА поделился информацией о предстоящих трансферах клуба.
– Есть ли какие-то подвижки по трансферам?
– Работа ведется круглосуточно. Ни для кого не секрет, какие позиции требуют усиления.
Конечно, в нынешних условиях крайне сложно привезти хороших иностранных игроков за разумные деньги. Многие просто отказываются вести переговоры с нашими клубами.
Тем не менее есть очень серьезные позитивные моменты, скрывать не буду.
Надеемся, что совсем скоро сможем порадовать наших болельщиков интересными новостями, – сказал Роман Бабаев.