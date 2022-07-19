Бабаев о трансферах ЦСКА: «Надеемся, скоро сможем порадовать болельщиков новостями. Есть очень серьезные позитивные моменты»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор ЦСКА поделился информацией о предстоящих трансферах клуба.

– Есть ли какие-то подвижки по трансферам?

– Работа ведется круглосуточно. Ни для кого не секрет, какие позиции требуют усиления.

Конечно, в нынешних условиях крайне сложно привезти хороших иностранных игроков за разумные деньги. Многие просто отказываются вести переговоры с нашими клубами.

Тем не менее есть очень серьезные позитивные моменты, скрывать не буду.

Надеемся, что совсем скоро сможем порадовать наших болельщиков интересными новостями, – сказал Роман Бабаев.

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