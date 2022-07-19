Юрий Семин: «Вендел – лучший игрок РПЛ на данный момент. Топ-звезда лиги, ярчайший футболист»

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Юрий Семин назвал бразильца Вендела лучшим игроком Мир РПЛ.

Ранее появилась информация о том, что питерский клуб и футболист продлят контракт до 2027 года. Таким образом, Вендел не перейдет во «Фламенго».

«Поздравляю «Зенит», если они действительно сохранили Вендела. Молодцы.

Вендел – это топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент, ярчайший футболист.

Другой вопрос, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации – сохранить легионера. Мало ли, что еще ФИФА разрешит им делать с контрактами.

В любом случае, если Вендел останется в «Зените» на следующий сезон, это показатель хорошей работы тренера и руководства», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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