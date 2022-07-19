Никитин о вылете «Уфы» из РПЛ: «Она оказалась там, где заслужила быть за последний год»

Экс-защитник «Уфы» высказался о вылете клуба из Мир .

– К сожалению, в последний год в «Уфе» было слишком много вещей (не хочу конкретизировать), которые справедливо привели к этому результату. Все закономерно, и все заслуженно.

Я бы не стал говорить, что нам не хватило минуты с «Оренбургом», что если бы не та минута, то мы бы остались. Это все разговоры в пользу бедных. «Уфа» оказалась там, где заслужила быть за последний год.

— У вас ведь и по ходу того сезона было много матчей, когда или теряли очки, пропуская голы на последних минутах, или не реализовывали многочисленные моменты.

— Я об этом и говорю. Было очень много моментов, и игровых, и неигровых. Со стороны всех — и руководства, и тренеров, и, конечно, игроков. «Уфа» заслуженно вылетела. И спустя время я это не боюсь открыто сказать. Все сложилось так, как должно было.

— Правда ли, что главный тренер «Уфы» Стукалов после матча в Казани дал слишком много свободы, устроил праздничный ужин и это расслабило игроков?

— Я не буду это комментировать. Это уже сослагательное наклонение. Не могу сказать, ошибка это или нет. Это не математика, где ты точно знаешь какой-то исход, что надо и не надо делать. Это не точная наука. В общем, как сложилось, так сложилось.

— Было ощущение, что в случае вылета «Уфа» просто исчезнет? Об этом весной говорил генеральный директор клуба Газизов.

— Такая ситуация постоянно возникала. Каждый год «Уфа» боролась за выживание. И последний сезон не был исключением.

— Каковы шансы «Уфы» вернуться в РПЛ в первый же год?

— Без понятия. — абсолютно непредсказуемый турнир. В прошлом сезоне все говорили, что «Ротор» с такими деньгами и составом должен выходить обратно в РПЛ. А они вылетели во Вторую лигу. Поэтому сейчас вообще не берусь ничего предсказывать.

Я лишь желаю, чтобы «Уфа» вернулась в элиту. Буду болеть за тех ребят, с кем играл. И желаю им только удачи. Всегда лучше играть на высшем уровне, – сказал игрок «Химок».