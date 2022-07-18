Гамид Агаларов: «Когда звучит призыв к намазу, становится тепло на душе. Приятно слушать эти звуки»

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Гамид Агаларов рассказал об отношении к ночному намазу в Грозном.

– Сейчас живешь в отеле?

– Да.

– Даниил Уткин рассказывал, что первые несколько ночей в страхе просыпался от громких звуков рядом стоящей мечети.

– Эти звуки – призыв к молитве. Когда они звучат – мне, как мусульманину, нужно вставать и совершать намаз.

Мне приятно слушать эти звуки. Когда звучит азан (призыв к молитве – прим. Sports.ru) мне становится тепло на душе, а не страшно от громкости, – сказал нападающий «Ахмата».

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