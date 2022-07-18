Гамид Агаларов: «Всю зарплату отдаю отцу, мне выделяется определенная сумма в месяц. Нормальная вещь, это правильно»

Гамид Агаларов рассказал, что всеми его доходами распоряжается отец.
– Тебе 22 года. Отличный возраст для нападающего. Почему о тебе услышали только в прошлом сезоне?
– Когда был помладше, не понимал всю серьезность происходящего в футболе. С возрастом пришло понимание: нужно пахать сейчас, чтобы после конца карьеры у меня и моей семьи все было хорошо.
Карьера футболиста – короткий срок. Нельзя разбрасываться даже годом, валяя дурака. Раньше думал: у меня все еще впереди, время есть. Рад, что рано успел понять свою неправоту.
– Кто тебя подтолкнул к этому?
– Пока человек сам к этому не придет, его никто не сможет заставить. Но мы с отцом очень много разговаривали на эту тему. Мы с ним вообще разговариваем почти после каждой игры. Ценю его советы.
– Пихает тебе за плохую игру?
– Чаще всего, когда я уверен, что хорошо сыграл.
– Серьезно?
– Да, в такие моменты он меня всегда приземляет.
– Твоими доходами тоже распоряжается отец?
– Да, всю зарплату отдаю ему. Мне выделяется определенная сумма в месяц. Это нормальная вещь, считаю это правильным.
Отец прожил уже две футбольные жизни: свою и моего дяди (Камиля Агаларова, экс-игрока «Анжи» – прим. Sports.ru). Поэтому я ему полностью доверяю, – сказал нападающий «Ахмата».
Трансферная вселенная Агаларова: мог перейти в половину клубов РПЛ, возможно, интересовался даже «Ньюкасл»