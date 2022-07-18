Гамид Агаларов: «Всю зарплату отдаю отцу, мне выделяется определенная сумма в месяц. Нормальная вещь, это правильно»

рассказал, что всеми его доходами распоряжается отец.

– Тебе 22 года. Отличный возраст для нападающего. Почему о тебе услышали только в прошлом сезоне?

– Когда был помладше, не понимал всю серьезность происходящего в футболе. С возрастом пришло понимание: нужно пахать сейчас, чтобы после конца карьеры у меня и моей семьи все было хорошо.

Карьера футболиста – короткий срок. Нельзя разбрасываться даже годом, валяя дурака. Раньше думал: у меня все еще впереди, время есть. Рад, что рано успел понять свою неправоту.

– Кто тебя подтолкнул к этому?

– Пока человек сам к этому не придет, его никто не сможет заставить. Но мы с отцом очень много разговаривали на эту тему. Мы с ним вообще разговариваем почти после каждой игры. Ценю его советы.

– Пихает тебе за плохую игру?

– Чаще всего, когда я уверен, что хорошо сыграл.

– Серьезно?

– Да, в такие моменты он меня всегда приземляет.

– Твоими доходами тоже распоряжается отец?

– Да, всю зарплату отдаю ему. Мне выделяется определенная сумма в месяц. Это нормальная вещь, считаю это правильным.

Отец прожил уже две футбольные жизни: свою и моего дяди ( , экс-игрока «Анжи» – прим. Sports.ru). Поэтому я ему полностью доверяю, – сказал нападающий .

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