Защитник «Сочи» Макарчук: «С «Зенитом» можно бороться, там такие же игроки. Мы набрали 4 очка против них в прошлом сезоне»

Защитник «Сочи» считает, что с можно бороться.

– В прошлом сезоне стал вторым. Получается, ниже теперь нельзя опускаться.

– Согласен.

– После Суперкубка не возникло ощущений, что судьба чемпионства предрешена?

– С «Зенитом» можно бороться, там такие же игроки, такие же люди. Почему нельзя-то?

– Там крутые бразильцы.

– В прошлом сезоне мы набрали в матчах против «Зенита» 4 очка. Значит, можно с ними бороться.

Просто надо с другими командами тоже не терять очки. «Зенит» более стабильно проходит весь чемпионат, а остальные команды где-то теряют, – сказал Макарчук.