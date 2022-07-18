Защитник «Сочи» Макарчук: «С «Зенитом» можно бороться, там такие же игроки. Мы набрали 4 очка против них в прошлом сезоне»

Защитник «Сочи» Артем Макарчук считает, что с «Зенитом» можно бороться.
– В прошлом сезоне «Сочи» стал вторым. Получается, ниже теперь нельзя опускаться.
– Согласен.
– После Суперкубка не возникло ощущений, что судьба чемпионства предрешена?
– С «Зенитом» можно бороться, там такие же игроки, такие же люди. Почему нельзя-то?
– Там крутые бразильцы.
– В прошлом сезоне мы набрали в матчах против «Зенита» 4 очка. Значит, можно с ними бороться.
Просто надо с другими командами тоже не терять очки. «Зенит» более стабильно проходит весь чемпионат, а остальные команды где-то теряют, – сказал Макарчук.