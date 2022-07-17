Защитник «Локо» Магкеев: «С «Зенитом» можно бороться за первое место»

рассказал об амбициях в этом сезоне.

В 1-м туре Мир московская команда на своем поле сыграла вничью с (1:1).

«Что касается матча, то не удержали счет, поэтому ничья.

Плутник сказал, что в Европе лучше судейство? Я не играл в Европе, поэтому не знаю. Когда я подошел к монитору, уже не было нормального монитора, где можно было бы увидеть. Мне бы хотелось, чтобы пенальти был

Конечно, мы должны их обыгрывать, у нас плюс один человек был. Но какой результат, такой результат. В этом сезоне «Локомотив» может претендовать на самые высокие места: мы всегда идем от игры к игре и хотим выиграть. С можно бороться за первое место», – сказал защитник «Локо».