Фомин о Йокановиче: «Команда нашла общий язык с тренером. Верю, что станем лучше и сделаем шаг вперед»

высказался после ничьей с «Ростовом» (1:1) в 1-м туре Мир .

— Как вам в новой роли капитана команды?

— Для меня это большая ответственность и честь быть капитаном такого большого клуба. Постараюсь по максимуму помочь клубу в новом статусе и оправдать это доверие.

— Как вам новый тренер? Какие отличия от работы со Шварцем? Хватает ли вам связи с тренером?

— Я считаю, что для связи не нужны такие бурные эмоции. Считаю, что команда нашла общий язык с тренером. Мы работаем вместе всего три недели, но думаю, что мы уже добились прогресса в некоторых компонентах.

У нас много времени. Я верю, что мы сможем стать лучше и сделать шаг вперед, – сказал хавбек .