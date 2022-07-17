Йоканович про 1:1 с «Ростовом»: «Ничья – справедливый результат. Понимаю уровень сопротивления в РПЛ»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал свой дебют в Мир РПЛ.
В первом туре «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1).
«Игра сложилась сложно для обеих команд. «Ростов» хорошо вошел в игру, много играл через фланги. После того, как соперник сравнял счет, он был ближе к победе, но в целом, считаю, ничью справедливым результатом.
Для меня не является сюрпризом уровень чемпионата России. И я не был удивлен уровнем «Ростова» – это хорошая команда с хорошим тренером. Я понимаю уровень сопротивления, с которым нам придется столкнуться в РПЛ.
Мое решение было назначить капитаном Фомина – он лидер нашей команды. Статус Шунина не меняется, он также важен для нашей команды», – сказал серб после матча с «Ростовом».