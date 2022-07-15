Цорн об Иване Игнатьеве в «Локо»: «Обезопасим клуб и пропишем детали в контракте, пока не обсуждали их»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Томас Цорн Иван Игнатьев Чемпионат.com Футбол

В «Локомотиве» рассказали о просмотре Ивана Игнатьева.

Спортивный директор московского клуба Томас Цорн поделился мыслями о возможном заключении контракта с 23-летним нападающим.

«Что касается Игнатьева – он в течение четырех дней на нашей базе. Последние два дня он тренировался с командой.

Хотим посмотреть, в каком состоянии находится Ваня, что он может показать. Детали пока не обсуждали. Не люблю вникать в какие-то истории.

Конечно, обезопасим клуб и пропишем детали в контракте. Но я пообщался с Игнатьевым, он отличный парень», – сказал функционер.

В конце июня пресс-служба «Рубина» сообщила о расторжении контракта с Игнатьевым. За 40 матчей, проведенных в составе казанского клуба, форвард забил 3 гола. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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