Цорн об Иване Игнатьеве в «Локо»: «Обезопасим клуб и пропишем детали в контракте, пока не обсуждали их»

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Спортивный директор московского клуба поделился мыслями о возможном заключении контракта с 23-летним нападающим.

«Что касается Игнатьева – он в течение четырех дней на нашей базе. Последние два дня он тренировался с командой.

Хотим посмотреть, в каком состоянии находится Ваня, что он может показать. Детали пока не обсуждали. Не люблю вникать в какие-то истории.

Конечно, обезопасим клуб и пропишем детали в контракте. Но я пообщался с Игнатьевым, он отличный парень», – сказал функционер.

В конце июня пресс-служба сообщила о расторжении контракта с Игнатьевым. За 40 матчей, проведенных в составе казанского клуба, форвард забил 3 гола. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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