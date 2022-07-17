Кутепов пропустит месяц из-за травмы. Он подписал контракт с «Торпедо» в начале июля

Защитник получил травму и пропустит месяц.

«У Ильи Кутепова травма. Он тренировался только первую неделю, теперь он будет лечиться в течение месяца.

Будем ждать его, когда он вернется. Сегодня он бы нам помог. Он получил травму в контрольном матче в Бронницах», – сказал тренер «Торпедо» на пресс-конференции после матча 1-го тура Мир против «Сочи».

Напомним, в начале июля Кутепов подписал контракт с «Торпедо» по схеме «1+1». Предыдущим клубом защитника был «Спартак».