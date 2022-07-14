«МЮ» и «Аякс» близки к трансферу Лисандро за 50 млн евро и бонусы. Сделка – на финальной стадии

близок к успеху в переговорах с по .

По данным журналиста Фабрицио Романо, переход аргентинца в английский клуб уже неизбежен.

«Ман Юнайтед» и «Аякс» близки к договоренности о трансфере за 50 млн евро и бонусы. Недавние переговоры описаны как «позитивные и успешные». Сегодня стороны проведут еще одну встречу – «МЮ» надеется закрыть сделку в течение 24-48 часов. Одним из последних аспектов, которые необходимо согласовать, остаются условия выплаты суммы трансфера.

Лисандро сделал окончательный выбор – он хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

Все стороны, участвующие в переговорах, убеждены, что переход защитника – вопрос времени. Сделка находится на финальной стадии.

Чаще всего Мартинес играет в центре обороны, но также он может действовать на левом фланге защиты и в центре поля.

В минувшем сезоне 24-летний футболист отыграл 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.