«Милан» не даст Дибале зарплату выше 4-4,5 млн евро. Он интересен «МЮ», «Атлетико», «Наполи» и «Роме»

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Будущее бывшего форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» пока не может подписать аргентинца, хотя некоторое время назад с ним договорились о контракте сроком на 4 года с зарплатой 5+1 млн евро за сезон.

После перехода Ромелу Лукаку на правах аренды Дибала может оказаться в «Интере», только если Алексис Санчес, а также либо Эдин Джеко, либо Хоакин Корреа уйдут. На данный момент Джеко и Корреа не хотят уходить из «Интера».

Дибала знает об этой ситуации – ему сообщили, что в случае, если он получит хорошее предложение от другого клуба, то он может принять его. Однако на данный момент предложение от «Интера» – единственное.

Все остальные итальянские клубы, которые потенциально могут быть заинтересованы в Дибале, ограничились сбором информации о ситуации. Они не готовы повторить предложение «Интера».

Максимальная зарплата, которую может предложить Пауло «Милан», – 4-4,5 млн евро. Также интерес к игроку проявляют «Рома», «Наполи», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

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