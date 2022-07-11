«Милан» не даст Дибале зарплату выше 4-4,5 млн евро. Он интересен «МЮ», «Атлетико», «Наполи» и «Роме»

Будущее бывшего форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» пока не может подписать аргентинца, хотя некоторое время назад с ним договорились о контракте сроком на 4 года с зарплатой 5+1 млн евро за сезон.
После перехода Ромелу Лукаку на правах аренды Дибала может оказаться в «Интере», только если Алексис Санчес, а также либо Эдин Джеко, либо Хоакин Корреа уйдут. На данный момент Джеко и Корреа не хотят уходить из «Интера».
Дибала знает об этой ситуации – ему сообщили, что в случае, если он получит хорошее предложение от другого клуба, то он может принять его. Однако на данный момент предложение от «Интера» – единственное.
Все остальные итальянские клубы, которые потенциально могут быть заинтересованы в Дибале, ограничились сбором информации о ситуации. Они не готовы повторить предложение «Интера».
Максимальная зарплата, которую может предложить Пауло «Милан», – 4-4,5 млн евро. Также интерес к игроку проявляют «Рома», «Наполи», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».