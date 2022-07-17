Гюндоган не поедет в тур «Ман Сити». Илкай привит от ковида один раз, в США он не считается полностью вакцинированным

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Илкай Гюндоган Джон Стоунз Эмерик Лапорт Филип Фоден коронавирус Здоровье Футбол

Илкай Гюндоган не поедет в тур «Манчестер Сити» по США из-за неподходящего статуса вакцинации.

Как сообщает The Telegraph, полузащитник получил лишь одну дозу вакцины от коронавируса, а потому в США он не считается полностью вакцинированным.

Гюндоган переболел коронавирусом в сентябре 2020 года, а первую дозы вакцины сделал прошлым летом. В такой ситуации в его родной Германии людей считают полностью вакцинированными.

Иностранцы, прибывающие в США, должны быть дважды вакцинированы от ковида. Гюндоган планировал сделать вторую вакцину, чтобы поехать в США, но снова заразился ковидом в прошлом месяце. Врачи посоветовали Илкаю подождать три месяца, прежде чем делать прививку.

Также в тур «Ман Сити» по США не поехали Джон Стоунз, Фил Фоден и Эмерик Лапорт. Клуб не объяснил, по каким причинам он отсутствует.

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